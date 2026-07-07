weather 13.7°
$ 76.13
86.90

Главная / Новости / Водитель BMW погиб в результате съезда в кювет в Кингисеппском районе

Новости Происшествия

Водитель BMW погиб в результате съезда в кювет в Кингисеппском районе

Погибшего доставали из перекореженной иномарки при помощи специнструмента.

В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 7 июля МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил съезд в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«К месту происшествия выехала автоцистерна 124-й пожарной части ГКУ »Леноблпожспас« для отключения аккумулятора. В результате ДТП двое человек пострадали и были госпитализированы, а также есть погибший. Его тело оказалось зажато и деблокировано», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно
Пресечен канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург
Псковские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Петербург. Гру...
07.07.2026
101

Теги

Кингисеппский район авария
Новости outside

Еще одна граничащая с Россией страна может получить доступ к ядерному оружию

В Литве обсуждают снятие запрета на размещение ядерного арсенала.

Сейм Литвы начал рассмотрение конституционной поправки, которая может снять запрет на размещение на территории страны ядерного оружия и иностранных военных баз. Об этом сообщают местные СМИ.

Инициатива уже получила поддержку большинства депутатов. За начало рассмотрения проекта проголосовали 89 парламентариев, против выступили 11, еще шестеро воздержались. При этом для окончательного принятия поправки необходимо провести два голосования с перерывом между ними не менее трех месяцев. Причем в каждом случае инициативу должны поддержать не менее 94 из 141 депутата Сейма. 

Вам будет интересно
Финляндия с 1 июля сможет ввозить, хранить и изготавливать ядерное оружие
Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент страны.  Президент Финляндии Александр Стубб одобрил изменения в законодательство,...
27.06.2026
567

Теги

Литва ядерное оружие

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться