В Литве обсуждают снятие запрета на размещение ядерного арсенала.

Сейм Литвы начал рассмотрение конституционной поправки, которая может снять запрет на размещение на территории страны ядерного оружия и иностранных военных баз. Об этом сообщают местные СМИ.

Инициатива уже получила поддержку большинства депутатов. За начало рассмотрения проекта проголосовали 89 парламентариев, против выступили 11, еще шестеро воздержались. При этом для окончательного принятия поправки необходимо провести два голосования с перерывом между ними не менее трех месяцев. Причем в каждом случае инициативу должны поддержать не менее 94 из 141 депутата Сейма.