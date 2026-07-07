Погибшего доставали из перекореженной иномарки при помощи специнструмента.
В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП, сообщает 7 июля МЧС по Ленинградской области.
По имеющейся информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил съезд в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«К месту происшествия выехала автоцистерна 124-й пожарной части ГКУ »Леноблпожспас« для отключения аккумулятора. В результате ДТП двое человек пострадали и были госпитализированы, а также есть погибший. Его тело оказалось зажато и деблокировано», — говорится в сообщении.