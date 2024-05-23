Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадим Шамарин арестован. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили ТАСС в 235-й гарнизонном военном суде.

Генерал арестован по 21 июля. Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они оба обвиняются во взяточничестве.