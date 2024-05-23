Синоптик рассказал о погоде в Ленобласти и Петербурге в конце недели

Последний рабочий день недели может стать самым теплым с начала этого года.

Синоптик Александр Колесов прогнозирует очень теплую погоду в Петербурге и Ленобласти в конце этой недели. В пятницу столбики термометров в Северной столице и приграничных районах 47-го региона могут показать самые высокие значения с начала весны.

В пятницу ждём еще большее тепло и в прогнозе указываем +25…+27 гр. Так что в центре города, понятно, что у акватории Невской губы будет прохладнее, есть все шансы превысить воскресные +26,1 гр. и стать самым теплым днем с начала этого года, — рассказал синоптик.