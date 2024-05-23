Бастрыкин запросил доклад о ситуации сироты из Ленобласти с тремя детьми, живущей в ужасных условиях

Многодетная женщина с 2016 года не может получить нормальное жилье, положенное ей по закону.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход разбирательства ситуации, в которой оказалась 34-летняя жительница Ленобласти. Женщина является сиротой, воспитывающей троих детей, и вынуждена проживать в ужасных условиях.

Как уточнили в ведомстве, еще в 2016 году сирота через суд добилась предоставления жилья, однако однокомнатной квартиры на четверых человек было недостаточно. Только спустя шесть лет жительнице Ленобласти выдали другую недвижимость. Правда, условия проживания в ней оказались невыносимыми.

Жилое помещение находится в непригодном состоянии: в квартире сырость и плесень, в зимний период надлежащим образом не функционирует система отопления. Кроме того, администрация вынуждает ее освободить ранее выданную как сироте жилплощадь, с чем заявительница не согласна, — сообщает ведомство.

Теперь в разбирательство вмешался центральный аппарат СК РФ.