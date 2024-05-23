Студент задержан за стрельбу по трактору в Кронштадте

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 19 мая в полицию Кронштадта обратился 56-летний тракторист, который сообщил, что неизвестный обстрелял его трактор Volvo возле дома на Кронштадтском шоссе.

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Фото: ГУ МВД

Выстрел из пневматического пистолета пробил лобовое стекло трактора. Испугавшись, тракторист сам разбил боковое стекло, пытаясь быстро покинуть кабину. Было заведено уголовное дело о хулиганстве.

Стрелка задержали 22 мая. Им оказался 18-летний студент первого курса колледжа. Его допросили, а пневматический пистолет изъяли.

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