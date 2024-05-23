Студент задержан за стрельбу по трактору в Кронштадте

В ночь на 19 мая в полицию Кронштадта обратился 56-летний тракторист, который сообщил, что неизвестный обстрелял его трактор Volvo возле дома на Кронштадтском шоссе.

Выстрел из пневматического пистолета пробил лобовое стекло трактора. Испугавшись, тракторист сам разбил боковое стекло, пытаясь быстро покинуть кабину. Было заведено уголовное дело о хулиганстве.

Стрелка задержали 22 мая. Им оказался 18-летний студент первого курса колледжа. Его допросили, а пневматический пистолет изъяли.