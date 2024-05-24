Ребенок умер в Кировском районе. Бригады скорой помощи вызывали неоднократно

В полицию Кировского района 23 мая сообщили о гибели двухлетнего ребенка в квартире дома на улице Набережной в Кировске. Следов насилия на теле не обнаружено.

Мать рассказала полицейским, что у сына два дня назад поднялась температура. Бригады скорой помощи вызывали неоднократно, врачи осматривали мальчика. Ранним утром температура снова поднялась, ребенок умер.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.