Иностранец махал топором перед ребенком во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 23 мая сообщили о проникновении на участок в садоводстве «Березка». По словам 40-летней женщины, мужчина прибежал с топором, размахивал им на глазах у ее 11-летней дочери, пробил входную дверь и скрылся.

По предварительным данным, агрессор находился в состоянии опьянения. На той же улице полицейские задержали 48-летнего гражданина Узбекистана.

В Россию он приехал в феврале 2020 года и официально не зарегистрирован. Решается вопрос об уголовном деле.