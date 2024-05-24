Вор разрезал забор и украл сумку с десятками тысяч рублей в Гатчинском районе

В полицию Гатчинского района 22 мая обратилась 67-летняя хозяйка дома в садоводстве «Березка».

Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный сломал забор, проник на участок, украл из дома сумку с документами и 43 тысячами рублей. По предварительным данным, дверь дачи была не заперта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Заведено уголовное дело о краже.