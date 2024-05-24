Дядя сломал ребра племяннику во время избиения в Кировском районе

Задержан 53-летний житель поселка Краснофлотское, подозреваемый в избиении племянника в садоводстве «Благодатное» Кировского района.

Преступление совершено 4 мая около 01:30 в дачном доме, где проживал пострадавший. Приехавший в гости дядя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 33-летнему племяннику удары руками и ногами. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

У 33-летнего пострадавшего диагностировали перелом двух ребер и другие травмы. По факту нападения было заведено уголовное дело.