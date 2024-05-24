Раскрыта цена самого дешевого жилья в популярной у россиян стране

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одной из самых популярных локаций для покупки недвижимости среди россиян.
Самый дешевый объект в Дубае обойдется в 5,6 миллиона рублей. Чуть дороже можно купить жилье в Абу-Даби – наиболее доступная недвижимость здесь стоит шесть миллионов рублей.
Минимальная цена жилья на рынке Шарджа составляет 9,3 миллиона рублей. В Рас-эль-Хайме цифра доходит до 10,1 миллиона рублей. Выше всего порог оказался в Аджмане – 14,7 миллиона рублей.
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09.12.2023 2487