Раскрыта цена самого дешевого жилья в популярной у россиян стране

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) остаются одной из самых популярных локаций для покупки недвижимости среди россиян.

Самый дешевый объект в Дубае обойдется в 5,6 миллиона рублей. Чуть дороже можно купить жилье в Абу-Даби – наиболее доступная недвижимость здесь стоит шесть миллионов рублей.

Минимальная цена жилья на рынке Шарджа составляет 9,3 миллиона рублей. В Рас-эль-Хайме цифра доходит до 10,1 миллиона рублей. Выше всего порог оказался в Аджмане – 14,7 миллиона рублей.