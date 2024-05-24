Румынские зубры могут спасти Землю от глобального потепления

Автор: Сергей Агутин
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В 2014 году власти Румынии начали восстанавливать популяцию зубров в Южных Карпатах. Сейчас там живет 170 животных. Ученые установили: они обогащают экосистему и смягчают последствия изменения климата.

Стадо зубров компенсирует выбросы 54 000 тонн углерода в года. Это сопоставимо с выхлопами 43 000 автомобилей.

Животные пасутся на лугах площадью 50 квадратных километров, удобряют землю, переносят семена и уплотняют почву. Все это предотвращает выделение парниковых газов, накопленных в растениях и земле.

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30.08.2023 2355
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