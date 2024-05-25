На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 мая

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Baltphoto.ru

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 21:00 24.05.2024 до 06:00 25.05.2024, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 652 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замнена силового барьерного ограждения.
Вам будет интересно
На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 мая ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
Велофестиваль ограничит движение транспорта на ЗСД
В связи с проведением велофестиваля 25 мая ограничат движение транспорта на Западном скоростном диаметре. С 16.00 и до окончания фестиваля (примерно...
21.05.2024 117

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка барьерного ограждения от пыли и грязи;
  • подъезд к г. Выборг №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
  • км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 26-37+ транспортные развязки км 27,км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом;
  • км 147-125 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»

  • км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).
Автор