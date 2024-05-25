На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 21:00 24.05.2024 до 06:00 25.05.2024, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 652 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замнена силового барьерного ограждения.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка барьерного ограждения от пыли и грязи;
- подъезд к г. Выборг №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 26-37+ транспортные развязки км 27,км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом;
- км 147-125 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»
- км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).