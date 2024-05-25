Инспектор ГИБДД назвал скорость, при которой автомобиль незаметен для дорожных камер

Инспектор ГИБДД опроверг распространенные мифы о том, как сделать так, чтобы камера фотофиксации не смогла распознать автомобиль.

В частности, что некоторые водители считают, будто камера не сможет определить машину на высокой скорости, и это якобы позволит скрыть номерной знак. Инспектор объяснил, что камеры фотофиксации сконструированы таким образом, что для получения размытого снимка автомобилю необходимо развить скорость до 350 км/ч. Однако для большинства легковых автомобилей достичь такой скорости крайне сложно.

Вам будет интересно В России могут начать штрафовать за скрытые автомобильные номера Правительственная комиссия одобрила законопроект об административной ответственности за применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить... 13.05.2024 153

Популярный миф о том, что грязные номера помогут избежать штрафов, также не соответствует действительности. Камеры с использованием искусственного интеллекта способны восстанавливать недостающие части номера, сверяясь с базой данных.

Многие водители используют антирадары, считая, что они предупреждают о камерах. Однако современные комплексы часто используют оптические технологии, против которых антирадары бессильны, пишет издание изданию naavtotrasse.ru