Инспектор ГИБДД назвал скорость, при которой автомобиль незаметен для дорожных камер

Инспектор ГИБДД опроверг распространенные мифы о том, как сделать так, чтобы камера фотофиксации не смогла распознать автомобиль.
В частности, что некоторые водители считают, будто камера не сможет определить машину на высокой скорости, и это якобы позволит скрыть номерной знак. Инспектор объяснил, что камеры фотофиксации сконструированы таким образом, что для получения размытого снимка автомобилю необходимо развить скорость до 350 км/ч. Однако для большинства легковых автомобилей достичь такой скорости крайне сложно.
Популярный миф о том, что грязные номера помогут избежать штрафов, также не соответствует действительности. Камеры с использованием искусственного интеллекта способны восстанавливать недостающие части номера, сверяясь с базой данных.
Многие водители используют антирадары, считая, что они предупреждают о камерах. Однако современные комплексы часто используют оптические технологии, против которых антирадары бессильны, пишет издание изданию naavtotrasse.ru