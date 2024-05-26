На базе «Лосево Парк» завершился трёхдневный молодежный Слет актива Ленобласти

Самые спортивные и креативные участники традиционного Слета активной молодежи были удостоены наград на торжественной церемонии закрытия.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, за три дня на пленарном заседании и шести различных секциях участники Слета обсудили самые разные вопросы: от политических вызовов современности, здоровья молодежи и создания многопоколенной семьи до личностного развития, IT-технологий и грамотного использования нейросетей. Также по традиции в насыщенную программу Слета вошли спортивные состязания (водная эстафета, волейбол, сдача норм ГТО) и различные творческие конкурсы.

Второй день запомнился ребятам общением с Уполномоченным по правам ребенка в Ленобласти Татьяной Толстовой, с победителем конкурса «Лидеры России» Рагимом Ахадовым и с PR-менеджером, маркетологом, федеральным спикером по маркетингу и комьюнити-менеджменту Александром Гуковым.

Татьяна Толстова рассказала о понятии «многопоколенная семья», предложила молодым активистам задуматься о том, что можно и нужно делать для улучшения демографической ситуации, как стимулировать молодых людей создавать семьи. Вместе с заместителем председателя Общественной палаты Ленобласти Николаем Свириным она призывала ребят сохранять и преумножать российские традиции создания многопоколенной семьи.

Рагиму Ахадову молодые люди задавали вопросы о его участии в конкурсе «Лидеры России», о том, где и как находят наставников, о нужности высшего образования, а также о том, как набираться опыта в бизнесе. На ремарку одного из участников, что нынешнее высшее образование зачастую не содержит требуемых для работодателей практических знаний, ответил председатель постоянной комиссии ЗакСа по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев («Единая Россия»). Он согласился с молодежью, что педагогический состав в большинстве вузов состоит из людей старшего поколения, не всегда идущего в ногу со временем. При этом он отметил, что большинство современных крупных корпораций сейчас создают собственные «университеты», где и дают как раз более прикладные знания. Вузы же, в свою очередь, закладывают фундаментальную базу, которая даёт возможность для дальнейшего развития и обучения.

О пользе и вреде нейросетей очень живой диалог у ребят прошел с Александром Гуковым. Спикер отметил, что если ещё совсем недавно нейросети воспринимались как игрушка для создания смешных картинок и шуток, сейчас это становится серьезным рабочим инструментом. И главное — уметь грамотно его использовать. Александр Гуков также обратил внимание молодежи на необходимость просвещения людей старшего поколения (родителей, дедушек и бабушек), а также детей младшего возраста об опасности, исходящей от мошенников, которые с помощью нейросети могут использовать голос и изображение других людей.

Второй день Слета закончился ярким показом творческого домашнего задания на тему «Семья». Было много песен, шуток и танцев!

Открывая церемонию закрытия, Алексей Фомин отметил, что Слёт — это уникальная возможность для молодежи в неформальной обстановке, «без галстуков» пообщаться с представителями власти и бизнес-структур, послушать интересные выступления, набраться опыта и задать волнующие вопросы.

По итогам всех прошедших состязаний️ победителем девятнадцатого Слёта молодежного актива Ленинградской области стала команда Киришского района. Серебро завоевала команда из Кингисеппа. И третье место пьедестала заняла команда Приозерского муниципального района.

Также по традиции были отмечены победители в отдельных состязаниях. Так, лучше всех нормы ГТО сдали ребята из Тосненского района, в водной эстафете первыми стала команда Волосовского района, гатчинцы стали лучшими в дартсе. Самыми активными были признаны команды из Тосненского, Киришского и Волосовского районов. Всего было вручено около 80 различных наград.