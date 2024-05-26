В Петербурге сбили выходившего из трамвая 10-летнего мальчика

Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал 10-летний ребенок.

Возле дома № 4 на улице Жукова 25 мая 49-летний водитель HAVAL DARGO, двигаясь от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта наехал на мальчика, выходившего из трамвая без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.