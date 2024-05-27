На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23,25 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 3-14 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
- км 673 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 631,632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 130 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочин;
- км 0-25, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 530-531 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, установка автопавильона.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка барьерного ограждения от пыли и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка силового барьерного ограждения;
- км 18-37+ транспортные развязки км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тротуаров и автобусных остановок от пыли и грязи.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).