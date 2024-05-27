Автомобиль загорелся в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 26 мая в 18:14 сообщили о пожаре в Первомайском Выборгского района. На повороте на птицефабрику горел моторный отсек «Нивы».

На место происшествия выезжала дежурная смена 109-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области: восемь человек и две спецмашины.

В 19:07 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

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23.05.2022 1679
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