Автомобиль загорелся в Выборгском районе

В экстренные службы 26 мая в 18:14 сообщили о пожаре в Первомайском Выборгского района. На повороте на птицефабрику горел моторный отсек «Нивы».
На место происшествия выезжала дежурная смена 109-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области: восемь человек и две спецмашины.
В 19:07 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.
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23.05.2022 1679