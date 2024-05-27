Опубликован график отключений электричества в Ленобласти с 27 мая

Жителей 47-го региона предупредили о плановых работах на электросетях.
ЛОЭСК опубликовал график плановых отключений электричества в Ленобласти на этой неделе. Работы на электросетях будут проходить в период с 27 мая по 2 июня.
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает организация.
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27.05.2024 82