Опубликован график отключений электричества в Ленобласти с 27 мая

Автор: Анастасия Щербакова
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Жителей 47-го региона предупредили о плановых работах на электросетях. 

ЛОЭСК опубликовал график плановых отключений электричества в Ленобласти на этой неделе. Работы на электросетях будут проходить в период с 27 мая по 2 июня.

В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщает организация.

987654321

 

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27.05.2024 82
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