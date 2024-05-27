В двух районах Ленобласти на этой неделе будут греметь взрывы

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

На этой неделе в Бокситогорском и Выборгском районах Ленинградской области пройдут плановые взрывные работы в связи с разработкой карьеров.

Так, в Бокситогорском районе взрывы будут производиться с 27 по 31 мая ежедневно с 9:00 до 16:00 на карьере «Новый» в Большедворском сельском поселении.

Тем временем в Выборгском районе взрывные работы пройдут на карьере Селезневского поселения. Они запланированы на 28 мая с 12:00 до 20:00.

Местные администрации просят жителей сохранять спокойствие и не приближаться к опасным зонам во время проведения данных мероприятий.