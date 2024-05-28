В Ленобласти повысился средний возраст рождения первенца

В Ленобласти средний возраст женщины, родившей первого ребенка, составляет 27 лет.

Второго и третьего ребенка мамы в регионе рожают в возрасте 32 лет. В прошлом году показатели были ниже на один год. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАГСа Ленобласти.

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Современные женщины все чаще стремятся сначала получить образование, сделать карьеру и укрепить свое финансовое положение, прежде чем заводить ребенка, добавили в ЗАГСе.

Тем временем в Ленобласти ввели региональный маткапитал для молодых родителей.