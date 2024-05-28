Вандалы изрисовали портреты героев СВО у Богословского кладбища

В Калининском районе Петербурга неизвестные испортили портреты погибших героев специальной военной операции.
Вандалы зачеркнули их черной линией и написали оскорбительную надпись. Портреты были нанесены на хозяйственных постройках, расположенных между Богословским кладбищем и железнодорожными путями.
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