Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 700 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение. Потери противника за сутки составили до 405 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.