В Telegram внедрят функцию проверки новостей на фейки

Автор: Анастасия Щербакова
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К новостным публикациям в мессенджере будут добавляться пояснения.

Инсайдеры выяснили, что в скором времени у Telegram появится новая функция, отвечающая за проверку новостей на достоверность.

Как пишут СМИ, у публикаций, которые могут содержать фейковые сведения, будут появляться пояснения.

При этом осуществлять данную работу будут сторонние агентства, которые могут назначаться даже государствами. Для рядовых пользователей доступ к модерации новостей не предусмотрен.

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20.05.2024 147
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