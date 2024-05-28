В Telegram внедрят функцию проверки новостей на фейки

К новостным публикациям в мессенджере будут добавляться пояснения.

Инсайдеры выяснили, что в скором времени у Telegram появится новая функция, отвечающая за проверку новостей на достоверность.

Как пишут СМИ, у публикаций, которые могут содержать фейковые сведения, будут появляться пояснения.

При этом осуществлять данную работу будут сторонние агентства, которые могут назначаться даже государствами. Для рядовых пользователей доступ к модерации новостей не предусмотрен.