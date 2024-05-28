Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 27 мая.

Так, в период с 20 по 26 мая года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 26 раз. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза (погиб 1 человек);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 7 раз;

♦ к поисково-спасательным работам на воде – 8 раз (спасено 5 человек, погибло 2 человека).

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