Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 27 мая.

Так, в период с 20 по 26 мая года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 26 раз. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза (погиб 1 человек);
♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 7 раз;
♦ к поисково-спасательным работам на воде – 8 раз (спасено 5 человек, погибло 2 человека).

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47 региона в социальной сети ВК.

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