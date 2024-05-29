Верхний сад Петергофа откроется после реставрации 31 мая

Музей-заповедник «Петергоф» назвал дату открытия Верхнего сада, который пять лет находился на реконструкции. Как сообщили в пресс-службе учреждения, это произойдет 31 мая.

«Дорогие друзья, уже в эту пятницу, 31 мая, вы сможете прогуляться по обновленному Верхнему саду», – говорится в сообщении

В Верхнем саду ремонтировали водопроводящую систему, лечили и высаживали новые деревья. В аллеях парка появились новые берсо. Также в Верхнем саду впервые установили систему полива.