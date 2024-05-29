Ребята из Тосненского района выпустили очередной клип о ПДД

Отряд Юных инспекторов движения «ПРОТЕКТОР» Сельцовской школы Тосненского района выпустил очередной клип о правилах дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.
Ролик загрузили в соцсети в понедельник, 27 мая. В нём юные исполнители напомнили всем о правилах поведения за рулём электросамоката и велосипеда. На момент публикации видео просмотрели уже свыше 13 тысяч человек.
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02.04.2024 1830
«Рэп контент о ПДД — проект, в рамках которого юные инспектора создают музыкальные клипы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», — отметил лидер отряда и руководитель творческих и научных проектов Николай Буджак.