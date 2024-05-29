Ребята из Тосненского района выпустили очередной клип о ПДД

Отряд Юных инспекторов движения «ПРОТЕКТОР» Сельцовской школы Тосненского района выпустил очередной клип о правилах дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.

Ролик загрузили в соцсети в понедельник, 27 мая. В нём юные исполнители напомнили всем о правилах поведения за рулём электросамоката и велосипеда. На момент публикации видео просмотрели уже свыше 13 тысяч человек.

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