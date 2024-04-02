Музыкальные клипы про ПДД: как ребята из Тосненского района создают полезный контент?

В Тосненском районе молодёжный отряд активно занимается продвижением правил безопасности дорожного движения. Ребята вместе со своим руководителем создают музыкальные клипы на актуальную тему, призывая зрителей соблюдать установленные нормы безопасности. Последняя работа предназначена для водителей авто — клип о важности перевозки детей в детском кресле. Рассказываем о возникновении отряда Юных Инспекторов Движения «Протектор», его уникальной деятельности и успехах, присущих благому делу.

Как появился отряд?

По словам лидера отряда и руководителя творческих и научных проектов Николая Буджака, Отряды ЮИД России — движение, цель которого популяризировать безопасное поведение на дороге среди детей и взрослых. В 2022 году оно отметило 50-летнюю годовщину своей деятельности на территории нашей страны. В Сельцовской школе Тосненского Района имени Екатерины Марковны Мелашенко движение начало работу с 2018-го. Тогда же прошёл первый выпуск музыкального клипа в стиле рэп, где ребята рассказали о ПДД в весёлом и запоминающемся формате. Сперва записи делали на телефон и микрофон-петличку. Через год со стартом реализации нацпроекта «Образование» в Тосненском районе появилась первая «Точка роста» на базе Сельцовской школы.

Сейчас возможности расширились до съёмок с профессионального оборудования, в том числе с воздуха при помощи беспилотника. Записи музыкальных клипов ребята под руководством Николая могут делать в собственной студии звуко- и видеозаписи.

Что означает название тосненского проекта?

«ЮИД «Протектор» назвали, потому что именно протектор оставляет след, а мы делаем это в цифровом пространстве», — пояснил руководитель отряда.

На счету отряда 14 клипов и два скетча, которые смонтировали в качестве эксперимента. Последний музыкальный клип в стиле рэп вышел 18 марта этого года. В нём участники проекта рассказали о важности перевозки детей в детском кресле.

«Участие в проекте для нас возможность стать звездой. Но самое главное — мы гордимся тем, что мы часть большого Всероссийского движения ЮИД. Кто-то из отряда даже хочет идти работать в ГАИ. Сотрудники часто к нам приезжают. Нам нравится то, чем они занимаются, поэтому мы осваиваем профессию, изучаем ПДД и хотим чтобы все их соблюдали. Главная миссия отряда — снизить смертность на дороге. Это очень большая ответственность, которая лежит на наших плечах и плечах руководителя отряда», — поделились своими мыслями ребята.

В чём основная идея проекта?

Как рассказал Николай, идея создания подобного проекта исходила от обучающихся. Дети по своей инициативе предложили снять клип, а он, являясь их преподавателем по ОБЖ, поддержал. Так началась совместная работа. Сейчас в отряде 45 человек, а самом проекте — 27. У каждого из них свои цели и задачи.

«Движение ЮИД теперь проходит под эгидой «Движения первых». Уверен, что мы оправдываем это, так как на данный момент мы — единственные в стране, кто проводит такую работу по пропаганде безопасности дорожного движения систематически. Основная цель — донести правила дорожного движения до людей, тем самым снизив количество жертв на дороге, которые растут ежедневно. Так же мы очень хотим сотрудничать с организациями, заинтересованными в этом и сделать совместный крутой клип, который может транслироваться не только в соцсетях, но и на телевидении», — отметил он.

Команда под чутким руководством главы Центра «Точка роста» принимала участие в региональных соревнованиях. В 2021 году ребята заняли второе место в конкурсе «Безопасное колесо». Сам лидер Тосненского движения также получил второе место на конкурсе Министерства просвещения «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дороге 2022».

«Проект даёт возможность участвовать в конкурсах и побеждать, так как наши клипы оригинальные. Всегда приятно, когда результат оценивают по достоинству. Это мотивирует делать что-то полезное и двигаться вперёд», — добавили ребята — участники отряда.

Как проходит работа над клипом?

«Тексты и подбор музыки проводим вместе, ровно, как и снимаем клипы. Мы можем часами думать над работой и потом снимать два месяца, а бывает делаем все за половину дня. На данный момент «Рэп контент о ПДД» — наш флагманский проект, остальные в основном — уровень школы и их очень много, так как проектная деятельность уже давно стала частью образования».

Изначально все клипы снимались для населения сельской местности с общими правилами дорожного движения. Позже, когда участились случаи травмирования от эксплуатации электросамокатов, взялись за работу по этому направлению. Так появился первый клип, ориентированный на пропаганду ПДД уже среди населения городской среды. Постепенно деятельность сельцовских школьников оценили не только местные жители, но граждане из других уголков РФ.

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«Мне как руководителю один раз хотели закинуть так называемый донат с другого конца России. Я, конечно, отказался, но было приятно, что человек был потрясён работой под названием «Дорога и мы», которую мы подготовили с девятиклассниками в рамках регионального конкурса».

На просьбу рассказать интересные истории, связанные с созданием нового клипа, Николай отметил, что как-то «снимали даже на территории отдела ГИБДД».

«На съёмках всегда бывают забавные ситуации, мы много импровизируем и создаём много нового на ходу. В нашем посёлке съёмка музыкальных клипов — большая редкость, поэтому за кадром всегда много сверстников и взрослых. Они поддерживают и подсказывают. А самое главное — учат правила в абсолютно новом формате, так как все наши песни о безопасности»

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Чем ещё занимаются участники ЮИД «Протектор»?

Подавляющее число участников отряда — юноши от 12 до 17 лет, но есть и девушки. С ними, по словам руководителя ЮИД, сложнее, так как соглашаются на съёмки в клипах далеко не все.

«Помимо съёмок и создания клипов отряд проводит работу в школе. Мы рассказываем о ПДД в начальной школе малышам и в классах постарше, например, проводим беседы перед каникулами», — пояснил собеседник ivbg.

«Большое дело»