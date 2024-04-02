Музыкальные клипы про ПДД: как ребята из Тосненского района создают полезный контент?

В Тосненском районе молодёжный отряд активно занимается продвижением правил безопасности дорожного движения. Ребята вместе со своим руководителем создают музыкальные клипы на актуальную тему, призывая зрителей соблюдать установленные нормы безопасности. Последняя работа предназначена для водителей авто — клип о важности перевозки детей в детском кресле. Рассказываем о возникновении отряда Юных Инспекторов Движения «Протектор», его уникальной деятельности и успехах, присущих благому делу.
Как появился отряд?
По словам лидера отряда и руководителя творческих и научных проектов Николая Буджака, Отряды ЮИД России — движение, цель которого популяризировать безопасное поведение на дороге среди детей и взрослых. В 2022 году оно отметило 50-летнюю годовщину своей деятельности на территории нашей страны. В Сельцовской школе Тосненского Района имени Екатерины Марковны Мелашенко движение начало работу с 2018-го. Тогда же прошёл первый выпуск музыкального клипа в стиле рэп, где ребята рассказали о ПДД в весёлом и запоминающемся формате. Сперва записи делали на телефон и микрофон-петличку. Через год со стартом реализации нацпроекта «Образование» в Тосненском районе появилась первая «Точка роста» на базе Сельцовской школы.
Сейчас возможности расширились до съёмок с профессионального оборудования, в том числе с воздуха при помощи беспилотника. Записи музыкальных клипов ребята под руководством Николая могут делать в собственной студии звуко- и видеозаписи.
Что означает название тосненского проекта?
На счету отряда 14 клипов и два скетча, которые смонтировали в качестве эксперимента. Последний музыкальный клип в стиле рэп вышел 18 марта этого года. В нём участники проекта рассказали о важности перевозки детей в детском кресле.
В чём основная идея проекта?
Как рассказал Николай, идея создания подобного проекта исходила от обучающихся. Дети по своей инициативе предложили снять клип, а он, являясь их преподавателем по ОБЖ, поддержал. Так началась совместная работа. Сейчас в отряде 45 человек, а самом проекте — 27. У каждого из них свои цели и задачи.
Команда под чутким руководством главы Центра «Точка роста» принимала участие в региональных соревнованиях. В 2021 году ребята заняли второе место в конкурсе «Безопасное колесо». Сам лидер Тосненского движения также получил второе место на конкурсе Министерства просвещения «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дороге 2022».
Как проходит работа над клипом?
Изначально все клипы снимались для населения сельской местности с общими правилами дорожного движения. Позже, когда участились случаи травмирования от эксплуатации электросамокатов, взялись за работу по этому направлению. Так появился первый клип, ориентированный на пропаганду ПДД уже среди населения городской среды. Постепенно деятельность сельцовских школьников оценили не только местные жители, но граждане из других уголков РФ.
На просьбу рассказать интересные истории, связанные с созданием нового клипа, Николай отметил, что как-то «снимали даже на территории отдела ГИБДД».
Чем ещё занимаются участники ЮИД «Протектор»?
Подавляющее число участников отряда — юноши от 12 до 17 лет, но есть и девушки. С ними, по словам руководителя ЮИД, сложнее, так как соглашаются на съёмки в клипах далеко не все.