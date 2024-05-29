Поселок Бугры получит статус города

Депутаты ЗакС Ленобласти сразу в трех чтениях проголосовали за присвоение Бугровскому сельскому поселению статуса города.

Граница муниципального образования не изменяется, а новоявленный город Бугры по-прежнему останется административным центром.

Ожидается, что к 2032 году здесь будет построено 2 млн 613 квадратных метров жилья. А также появится перспектива проживания 40 тысяч человек к 2027 году. В настоящее время население превышает 32 тысячи человек.

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Ранее статус города получил поселок Тельмана.