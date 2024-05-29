Роспотребнадзор рекомендует работодателям сокращать рабочий день в жару

При высокой температуре рабочий день может быть сокращен на 4 часа.

Роспотребнадзор рекомендует работодателям сокращать рабочее время в летний период. Сообщение появилось на официальном портале ведомства.

Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа, — передает Роспотребнадзор.