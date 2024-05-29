На трассе «Кола» на 1,5 месяца вводится реверсивное движение

Ограничения связаны с начавшимися дорожными работами.

С 29 мая по 10 июля на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в Ленинградской области введено реверсивное движение транспорта. Это связано с работами по замене шумозащитных экранов на 173-м километре трассы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке дороги всего две полосы для движения — по одной в каждом направлении. Поэтому для удобства водителей во время ремонтных работ будет организовано реверсивное движение.

Также на время проведения работ будет действовать ограничение скорости — проезжать по этому участку можно будет только со скоростью 40 км/ч.