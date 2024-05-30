На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 30 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 30 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 96,98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 31 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672,673 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 609 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 2-17 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора)
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 52-53 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00-20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 94-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 37-44 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную;
- км 37-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 49-47 ограничение движения на СПб левая полоса с 09:00-17:00, очистка водоотводных лотков у разделительной полосы;
- км 31-55-31 ограничение в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, Механическая очистка/мойка краевой линии по обочине;
- км 48-31-48 ограничение в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мойка разделительной полосы механическим способом.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).