Самую дорогую арендную сделку заключили в России

В Сочи заключили самую дорогую сделку на рынке аренды недвижимости в России. Ее стоимость составила 33 миллиона рублей, сообщают «Известия».

За эту сумму клиент забронировал пентхаус на курорте на все новогодние праздники. Площадь объекта составляет 245 квадратных метров, он располагается в элитной резиденции. Стоимость одной ночи в апартаментах – три миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что сделка оказалась в семь раз дороже пентхауса-лидера в России. До этого самым высокобюджетным арендным жильем являлся объект в Москве стоимостью 445 тысячи рублей в день.