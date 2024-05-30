Продажи импортных лекарств в аптеках выросли в Петербурге

В Санкт-Петербурге с января по апрель 2024 года в аптеках было реализовано более 62 миллионов упаковок лекарств. Доля импортных препаратов от общего объема составила более 40 %.

Доля продаж увеличилась на один процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В группе препаратов для заболеваний нервной системы импорт вырос почти до 27 %. В категории препаратов для органов чувств – более чем на 52 %.

С начала 2024 года по апрель жители Санкт-Петербурга купили лекарств более чем на 28 миллиардов рублей.