Магнитные бури вновь накроют Землю

Автор: Гузель Галимова
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Календарное лето начнется с возмущений в магнитосфере планеты.

В ночь с 31 мая на 1 июня на Землю обрушатся магнитные бури. По прогнозам они начнутся 31 мая в 19.00 мск и продлятся до полудня субботу, 1 июня.

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Фото: © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

После магнитосфера Земли будет пребывать в относительно спокойном состоянии. Еще всплески возможны 9 и 11 июня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

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