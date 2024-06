1 июня проходит Международный день настольных игр — TableTop Day. Популярность этого вида развлечения в том, что участвовать могут люди разных возрастов от двух человек и более, а вариантов самих игр — великое множество. Есть настолки, созданные на основе книг, фильмов и даже легенд. Другие связаны с профессиями, путешествиями, едой, финансами и прочим. Уровень игрока позволяет выбрать обычную ходилку или с повышенным уровнем сложности, где каждый участник должен тщательно продумывать свой ход. В честь праздника мы собрали мнения игроманов редакции и других любителей настолок о предпочитаемых играх.

Артём, 30 лет, главный редактор ivbg.ru

Ticket to ride и Catan. Первая — настольная игра, где тебе нужно составлять маршруты железнодорожного пути. Сами маршруты вытаскиваешь в карточках. Плюсы в том, что она — довольно простая. В неё можно играть и в подростковом возрасте, и в 10 лет. Но на самом деле, игра — глубже, чем кажется. Она одна из тех игр, где ты можешь чувствовать прямую конкуренцию среди оппонентов. Если кто-то пойдёт на опережение, у тебя есть возможность ему «насолить»: прервать его пути и так далее. Игра — интересная, красочная, имеет несколько разновидностей в контексте игрового поля. Есть Ticket to Ride: Европа, Ticket to Ride: Америка, Ticket to Ride: Азия. В Ticket to Ride: Европа можно найти русские города — Санкт-Петербург, Москва. Поиграть в неё точно стоит.

А Catan или, другое название, «Колонизаторы» — самая популярная настольная игра в мире. В неё тоже могут играть люди разных возрастов. Но больше подходит под взрослую аудиторию, потому что довольно сложная. Игра позволяет построить множество собственных стратегий для достижения победы. Она стоит внимания. Повторюсь, это самая популярная игра в мире.

Кира, 39, редактор ленты новостей ivbg.ru

Я люблю простые: «Крестики-нолики» — у нас деревянные 3D, «Ну, погоди!» — советская ещё, ходилки, «Уно», «Дурак», «Лото» — тоже советское у нас. Я в сложных ни черта не понимаю. Пока вникнешь — вечер закончится. А если и понимаю, сыну не могу объяснить.

Евгения, 53 года, домохозяйка

Я люблю играть в «Дурака». Люблю просчитывать ходы. Нормально отношусь к «Домино» и «Лото». Ну, ещё, может, в «Добль», но на крайняк. Под настроение нравятся детские «ходилки», где большие карты и много заданий — просто весело.

Евгений, 29 лет, директор сети кофеин

Есть настолка, называется «Манчкин». Игра, где даётся персонаж. Ты вытягиваешь карточки всякие. Персонажа можно улучшать — делать его сильнее. Сила поможет побеждать монстров. Когда это происходит, получаешь клад и другие предметы, которые усиливают персонажа. Этими вещами можно обмениваться с другими игроками. Так как все персонажи разные, то каким-то подходит одна вещь, другим — другая. В течение игры тебе нужно достичь 10 уровня. По ходу ты можешь другим игрокам «вставлять палки в колёса», чтобы они не достигли до финала. Шалости выглядят, например, так: когда игрок вступает в битву с монстром, ты ему подбрасываешь ещё одного монстра. Он не может справиться сразу с несколькими, поэтому может умереть, потерять весь свой шмот, навыки, умения и прочее. Партия идёт около часа.

Вторая игра, которая нравится, экономическая. Называется «Покорение Марса». В игре общая глобальная цель — достичь определённых параметров, чтобы колонизировать Марс. Для этого необходимо заиметь определённый уровень кислорода, температуры и чтобы было конкретное количество океанов на игровом поле. Эти цели выполняют игроками. Для повышения уровня кислорода необходимо высаживать деревья. На высадку одного дерева требуется скопить определённое количество ресурсов и выложить это на игровую карту. Чтобы увеличить температуру, нужно ресурс, который ты добываешь в виде тепла, обменять на один или два градуса тепла, тем самым повышая уровень. Это можно делать за деньги, но выходит очень дорого. Океаны выкладывают либо с помощью карт, которые можно получить, либо за деньги. За каждое повышение глобального требования даётся игровое очко. В конце игры они подсчитываются. Выигрывает тот, у кого их больше. Суть игры — простая, но следить одновременно за всеми параметрами сложно. Партия может длиться где-то часа три-четыре, если у участников есть уже опыт игры.

Среди прикольных игр для компании выделю «Шпион». Её можно скачать на один мобильный телефон. Там даётся какая-то одна ситуация, предмет или персонаж. Перед началом указывается количество игроков. Начинает любой из участников и передаёт по кругу. После одного нажатия на экран показывается основная тема, например, «Колхозник в колхозе». Второй человек берёт телефон, у него выскакивает то же самое. А у третьего написано: «Вы шпион». Суть игры в том, чтобы шпионы быстро включились в ситуацию и поняли, о чём идёт речь, не выдав свою личность. Чем быстрее случится понимание, тем повышается вероятность победы. «Мирные жители» должны вычислить шпиона с помощью наводящих вопросов по теме. Тот, кто не в курсе, может проколоться на каверзных.

Николай, 41 год, менеджер по работе с государственными заказчиками

Я не так часто в них играл. Ибо не с кем было. А вообще, когда бывало, мне нравилось. Помню, очень любил играть в «Монополию» — вот это лютая игра.

Александр, 28 лет, сборщик корпусов металлических судов

Мне нравятся Codenames и «Экивоки». Почему они? Простые правила — достаточно увлекательны и вариативны. Единственный минус, что нужно минимум шесть человек.

Алина, 25 лет, менеджер по работе с маркетплейсами

Я люблю «Мафию», потому что это детективная штука, но довольно простая и интересная. Ещё мне нравится Codenames. Интересно строить логические и не очень связи и разгадывать их.

