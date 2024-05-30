Актриса Заворотнюк перед смертью не могла двигаться и страдала от сильных болей

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало в ночь на 30 мая.

Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся в ночь на 30 мая, в последнее время уже не могла двигаться, жаловалась на головные боли и сильно похудела.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, сильное ухудшение состояния пациентки врачи зафиксировали две недели назад. Процедуры актриса проходила в обычной больнице, дорогостоящее лечение уже не помогало.