Актриса Заворотнюк перед смертью не могла двигаться и страдала от сильных болей

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало в ночь на 30 мая.
Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся в ночь на 30 мая, в последнее время уже не могла двигаться, жаловалась на головные боли и сильно похудела.
Как выяснил Телеграм-канал Shot, сильное ухудшение состояния пациентки врачи зафиксировали две недели назад. Процедуры актриса проходила в обычной больнице, дорогостоящее лечение уже не помогало.
Вам будет интересно
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Анастасии Заворотнюк было 53 года. О месте и времени...
30.05.2024 148