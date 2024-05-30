В России увеличили штрафы за плохое качество коммунальных услуг

В России значительно ужесточили штрафы для ресурсоснабжающих организаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь для поставщиков коммунальных ресурсов будут предусмотрены повышенные штрафы за нарушение нормативного уровня обеспечения населения услугами ЖКХ. При этом ответственность за повторные нарушения усилена.

Согласно новым правилам, для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф за некачественные коммунальные услуги составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафов увеличивается до 10-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц.

Для остальных участников рынка коммунальных услуг штрафы за плохое качество обслуживания остаются на прежнем уровне — от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.