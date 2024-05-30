Анастасия Заворотнюк перед смертью находилась в больнице — Mash

Трагедия, как утверждает источник, произошла 29 мая.
Последние мгновенья своей жизни актриса Анастасия Заворотнюк провела на больничной койке. Не стало артистки, пять лет боровшейся с раком головного мозга, вечером 29 мая. При этом ранее СМИ утверждали, что скончалась звезда сериала «Моя прекрасная няня» в ночь на четверг.
Мама и дочь Анастасии были дома в коттеджном поселке Крекшино. Днём им позвонили из больницы и сообщили, что Анастасия плохо себя чувствует. Попросили семью срочно приехать. Родственники бросили всё и отправились в медучреждение, — передает Mash.
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