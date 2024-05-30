Самолет из Петербурга экстренно сел в Минводах из-за утечки топлива

Из Пулково 30 мая в 07:50 вылетел самолет авиакомпании «Россия». Однако его пришлось посадить не в Сочи, как и планировалось, а в Минеральных Водах.
Причиной стало сообщение о возможной утечке керосина. Тогда экипаж борта и принял решение об экстренной посадке в ближайшем городе.
По приземлении к обследованию самолета приступили специалисты, сообщает «Патрульный Петербурга». Подробности случившегося устанавливаются.
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14.03.2024 1747