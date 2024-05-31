Иномарка столкнулась с 10-летним мальчиком на мотоцикле в Бокситогорском районе

На 3-м километре трассы «Подъезд к городу Пикалево» в Бокситогорском районе 30 мая около 18:00 Hyundai Tucson столкнулся с мотоциклом DSE под управлением 10-летнего мальчика.

За рулем иномарки находилась 52-летняя жительница Пикалево. Молодой мотоциклист выехал на проезжую часть с правой обочины. Подростка госпитализировали с различными травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что женщина-водитель Hyundai Tucson за последние два года шесть раз нарушала ПДД.