Житель Сестрорецка совершил разбой ради кофе

Полицейские задержали жителя Сестрорецка, совершившего разбой на магазин ради кофе. В полицию обратился 33-летний кассир сетевого супермаркета на Новом шоссе в поселке Белоостров.

Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из магазина кофейную продукцию. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В Сестрорецке по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний неработающий местный житель. Подозреваемый ранее судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.