Житель Сестрорецка совершил разбой ради кофе

Полицейские задержали жителя Сестрорецка, совершившего разбой на магазин ради кофе. В полицию обратился 33-летний кассир сетевого супермаркета на Новом шоссе в поселке Белоостров.
Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из магазина кофейную продукцию. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
В Сестрорецке по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний неработающий местный житель. Подозреваемый ранее судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.
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23.06.2022 2940