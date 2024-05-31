Музей чеканки монет откроют в Петербурге

Музей чеканки монет появиться в здании Санкт-Петербургского монетного двора на территории Петропавловской крепости с 5 июня.
Для посещения откроют участок работающего производственного цеха, где можно будет увидеть все ключевые этапы производства монет. Среди экспонатов – чеканочный пресс середины XX века.
При подготовке к открытию была проведена реставрация северной башни здания Монетного двора и прилегающей части производственного комплекса. В ходе работ удалось сохранить исторические детали здания.
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07.08.2023 2615