Синоптик рассказал, когда в Петербурге и Ленобласти спадет зной

Высокие значения температуры в регионах будут фиксироваться до следующей недели.

Спад жары в Петербурге и Ленобласти стоит ждать только на следующей неделе, рассказал синоптик Александр Колесов. По оценкам специалиста, температура воздуха сперва понизится до +25…+20 градусов, а затем и до +15.

Влияние на погоду нашего региона на следующей неделе будут устойчиво оказывать циклонические образования, поэтому все летние погодные явления сохраняться, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом. Воздушная масса во второй половине недели станет прохладнее, облаков будет много, поэтому и температура воздуха понизится, — прогнозирует синоптик.