ЗСД на Южном участке перекроют в ночь на 1 июня

Движение по основному ходу ЗСД на Южном участке закроют в ночь с 31 мая на 1 июня. Ограничения связаны с работами по строительству Витебской развязки.

Как сообщает Магистраль Петеербурга, 31 мая с 23:00 до 06:00 1 июня закроют движение по основному ходу Южного участка ЗСД от съезда набережной реки Екатерингофки до съезда на Благодатную улицу. При этом, в штатном режиме продолжат работать съезд с набережной Екатерингофки и въезд с Благодатной улицы в сторону КАД Юг.

Вам будет интересно В России любителей «играть в шашечки» на дорогах хотят наказывать Правительство РФ поддержало предложение депутатов Госдумы о введении наказания для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах и тормозят «в... 28.05.2024 117

Водителям рекомендуют следующую схему объезда: совершить съезд с набережной Екатерингофки и доехать до соседнего въезда с Благодатной улицей.