Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

С 25 по 31 мая ВС РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

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Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин РСЗО «Град» и «Vampire», а также 29 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово ДНР. За неделю ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 920 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых пять – западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих.