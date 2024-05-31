В Волхове на следующей неделе начнется работа по борьбе с борщевиком

Автор: Гузель Галимова
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В Волхове с 6 по 16 июня запланирована химическая обработка борщевика Сосновского.

В пресс-службе администрации Волховского района сообщили, что обработанные территории огородят, а рядом установят предупреждающие таблички. Не рекомендуется находиться на местности, где будет проходить обработка, в течение суток после уничтожения.

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30.04.2024 1095
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