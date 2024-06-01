Парламентарий заявил, что погибших военнослужащих со стороны Украины настолько много, что их негде хоронить.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев оценивает потери украинской армии в миллион человек. В этом количество входит и раненные. Слова парламентария приводит LIFE.

В целом можно оценить потери ВСУ примерно в миллион человек — убитыми и ранеными, но они непременно будут расти, потому что киевский режим так и не придумал ничего другого, кроме как бросать солдат и офицеров в мясные штурмы, на неминуемую гибель, — заявил депутат.

При этом погибших солдат Украины уже негде хоронить, продолжает Журавлев. Именно поэтому в 30 километрах от Киева начали строить огромное кладбище на 150 тысяч мест.