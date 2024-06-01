Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем защиты детей

В Год семьи и в Год Команды заботы этот праздник обретает особое значение.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю Дня защиты детей. Глава региона отметил, что в Год семьи и в Год Команды заботы этот праздник обретает особое значение.

Счастливое детство — это детство в семье, где заботятся друг о друге. Уверен, что мы, взрослые — сделаем все, чтобы в нашей большой ленинградской семье дети росли счастливыми, здоровыми и умными, чтобы они стали достойными, ответственными, искренне любящими свою большую и малую Родину людьми. Всех ленинградских ребятишек поздравляю с началом летних каникул. Проводите их интересно и обязательно — с друзьями!, — обратился губернатор.