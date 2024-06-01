Эксперты объяснили, почему ветви сирени нельзя рвать

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас во многих регионах России наступил пик цветения сирени. Красивый кустарник радует своим пышным цветением и невероятным ароматом. Однако отрывать ветки у растения — очень плохая затея. 

Эксперты отмечают, что обламывая ветку, вы лишаете куст возможности зацвести в будущем. На каждой ветке растут молодые побеги с почками, которые должны раскрыться через год.

Еще одна причина — риск заражения растения грибковыми инфекциями. Обламывание ветвей сирени оставляет открытые раны на коре, через которые в куст попадают различные микроорганизмы. Вылечить сирень после этого будет практически невозможно.

И наконец, третья причина — сирень не подходят для букета. Сорванные ветви быстро завянут, даже если вы поставите их в воду. Исключение составляют лишь отдельные сорта, предназначенные для срезки, но таких в городских парках почти нигде нет.

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30.04.2024 1105
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