Эксперты объяснили, почему ветви сирени нельзя рвать

Сейчас во многих регионах России наступил пик цветения сирени. Красивый кустарник радует своим пышным цветением и невероятным ароматом. Однако отрывать ветки у растения — очень плохая затея.

Эксперты отмечают, что обламывая ветку, вы лишаете куст возможности зацвести в будущем. На каждой ветке растут молодые побеги с почками, которые должны раскрыться через год.

Еще одна причина — риск заражения растения грибковыми инфекциями. Обламывание ветвей сирени оставляет открытые раны на коре, через которые в куст попадают различные микроорганизмы. Вылечить сирень после этого будет практически невозможно.

И наконец, третья причина — сирень не подходят для букета. Сорванные ветви быстро завянут, даже если вы поставите их в воду. Исключение составляют лишь отдельные сорта, предназначенные для срезки, но таких в городских парках почти нигде нет.