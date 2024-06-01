В Буграх у пары влюбленных в квартире нашли более 200 граммов наркотика

Обыск проводился в рамках ранее заведенного уголовного дела.
У пары влюбленных, проживающих в Буграх, в квартире обнаружили крупную партию подозрительного вещества. Всего правоохранители нашли более 270 граммов белого порошка.
В ходе экспертизы выяснилось, что в квартире хранился синтетический наркотик. Сейчас 33-летние мужчина и женщина находятся под стражей.
Хозяевам квартиры избрана мера пресечения – содержание под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности задержанных, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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31.05.2024 59